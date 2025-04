C’era la speranza di un desiderato miglioramento, oggi c'è tanto dolore

Riceviamo e pubblichiamo...

Carissimi Sacerdoti, Diaconi, Religiose e Religiosi, Consacrate e Consacrati, Seminaristi, Fratelli e Sorelle che insieme costituite il Popolo Santo di Dio che è la Chiesa monrealese, uniamoci nella preghiera di suffragio per il nostro Papa Francesco.

La notizia della morte del Papa ci ha raggiunti con sorpresa e con non poco dolore. Nonostante le condizioni di salute non fossero ottimali, la presenza del Papa nel giorno di Pasqua sulla Loggia Centrale della Basilica di San Pietro per la tradizionale benedizione Urbi et Orbi e, poi, in Piazza San Pietro per salutare i fedeli, aveva animato in noi la speranza di un desiderato miglioramento.

Oggi, ci confortano le parole conclusive del messaggio scritto da Papa Francesco proprio per la Benedizione Urbi et Orbi: “…nella Pasqua del Signore, la morte e la vita si sono affrontate in un prodigioso duello, ma il Signore ora vive per sempre (cfr Sequenza pasquale) e ci infonde la certezza che anche noi siamo chiamati a partecipare alla vita che non conosce tramonto, in cui non si udranno più fragori di armi ed echi di morte. Affidiamoci a Lui che solo può far nuove tutte le cose (cfr Ap 21,5)!”.

“Affidiamoci a lui...”. Nell’oggi della Pasqua del Signore Papa Francesco ha celebrato in pienezza la propria Pasqua affidandosi a Gesù Maestro e Signore, colui che “può far nuove tutte le cose” ed anche la nostra vita.

Invito la Chiesa diocesana tutta, in questo giorno, ad unirsi in preghiera per il Santo Padre Francesco. In tutte le Sante Messe che si celebreranno domani, martedì 22 aprile, nel territorio diocesano vi sia l’intenzione per il Papa defunto. Io stesso, domattina alle ore 9 presiederò la Santa Messa nella nostra Cattedrale secondo questa intenzione.

Domani sera, alle ore 18, l’inizio della Tre Giorni Biblica diocesana ci permetterà di pregare tutti insieme per Papa Francesco. L’incontrarci sarà occasione per radicarci ancor più profondamente nelle Sacre Scritture, nutrimento della speranza che non delude di cui, Papa Francesco, ci ha chiesto di farci pellegrini in questo Anno giubilare.

Ti chiediamo o Signore, che il tuo servo, il Papa Francesco, successore di Pietro alla guida della tua Chiesa, sia felicemente accolto nella Gerusalemme celeste dove lodare la tua misericordia nell’eterna gloria dei Santi.

* Arivescovo di Monreale