Funerali di Papa Francesco, c’è anche la Overland di Monreale

I volontari operano con gli altri addetti di Protezione Civile per soccorrere i pellegrini che giungono nella capitale

ROMA, 26 aprile – C’è anche la Overland di Monreale fra le squadre inviate a Roma da tutta Italia per dare supporto alla popolazione ed ai pellegrini in occasione dei funerali di Papa Francesco, che si svolgono oggi in piazza San Pietro.

Tra le vie della capitale operano, assieme alle altre associazioni di Protezione Civile, Rosolino Salerno, Gaetano Cinà e Ida Lombardo, che fanno parte della spedizione inviata dal dipartimento regionale di Protezione Civile su indicazione del presidente della Regione, Renato Schifani.

I monrealesi sono addetti al compito della distribuzione dell’acqua ai fedeli che si recano in Vaticano per rendere omaggio al pontefice scomparso lunedì scorso.

In stretta collaborazione con il dipartimento nazione di Protezione civile, il dirigente generale della Protezine Civile regionale, Salvo Cocina ha disposto l’invio di una colonna mobile di 12 mezzi con 43 volontari, coordinati da tre funzionari regionali. I volontari provenienti dalle varie zone della Sicilia si sono radunati a Messina e poi sono giunti a Roma, dove sono stati alloggiati nel campo allestito a Centocelle.

Le squadre della Protezione civile siciliana forniranno supporto ai pellegrini fino a domani. Lavoreranno fianco a fianco con i colleghi delle altre Regioni per garantire un´accoglienza ordinata e un’assistenza efficace a tutti coloro che giungono nella Capitale.