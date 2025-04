Via Benedetto D’Acquisto, finestrini rotti a due macchine parcheggiate

Tanto vetro a terra e bottiglie mandate in frantumi. LE FOTO

MONREALE, 26 aprile – Notte “brava”, quella di ieri, per alcuni ignoti facinorosi, che in via Benedetto D’Acquisto hanno distrutto i vetri di due autovetture parcheggiate nella zona, provvedendo, inoltre, a lasciare sul marciapiede i resti di diverse bottiglie di birra ridotte in mille pezzi.

A fare la scoperta stamattina sono stati alcuni residenti della zona, che hanno avvertito prontamente i carabinieri di Monreale. Le automobili, una Seat Ibiza ed una Renault Scenic, presentavano la rottura dei finestrini laterali, i cui vetri sono stati mandati in frantumi. Certamente non un bello spettacolo, soprattutto per i diversi turisti che già dalle prime ore della mattinata sono giunti nel centro storico di Monreale per ammirare i monumenti normanni e che prima di arrivarvi hanno potuto notare quello che era successo.

Gli autori, però, potrebbero essere individuati, soprattutto se dovessero spuntare le immagini delle telecamere di videosorveglianza di cui sono dotati alcuni esercizi della zona.