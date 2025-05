Monreale dà l’ultimo saluto ad Andrea, Salvatore e Massimo

Cattedrale e piazza piene di folla per i funerali delle tre giovani vittime

MONREALE, 2 maggio – In un clima di commozione e dolore, Monreale ha voluto dare l’ultimo saluto ai tre ragazzi deceduti nella notte tra sabato 26 e domenica 27. Ai funerali di Andrea Miceli, Massimo Pirozzo e Salvatore Turdo era presente una grande fetta di una cittadina in ginocchio, ma che ha voluto rispondere presente per ricordare le tre giovani vittime.

Nella Cattedrale di Monreale erano presenti, oltre ai familiari dei tre ragazzi, anche amici, conoscenti, semplici concittadini che hanno voluto mostrare il proprio cordoglio in occasione dell’immane tragedia che ha colpito la popolazione.

Dopo la santa messa, con l’omelia dell’arcivescovo di Monreale Gualtiero Isacchi, hanno fatto un intervento anche il sindaco di Monreale, un visibilmente commosso Alberto Arcidiacono, ed anche alcuni parenti delle vittime, come la cognata di Andrea Miceli e la mamma ed il fratello di Massimo Pirozzo.

La messa, visibile anche su maxischermi montati per l’occasione in piazza Guglielmo II e piazza Vittorio Emanuele, si è conclusa tra gli applausi scroscianti e le lacrime di commozione del popolo monrealese.

I tre feretri saranno tumulati nel corso della giornata: solamente la bara di Andrea Miceli farà una piccola tappa al campo Conca d’Oro per un ultimo saluto dei tifosi di Real Pioppo e Conca d’Oro Monreale, società del territorio con le quali ha giocato nel corso delle ultime stagioni sportive.