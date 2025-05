Monreale, il comune pubblica l’avviso per individuare i professionisti dell’Home Care Premium

Le istanze vanno presentate entro il 14 maggio

MONREALE, 7 maggio – L’area Promozione Sociale e Territoriale del Comune di Monreale pubblica un avviso per l’individuazione di professionisti a cui affidare i servizi professionali nell’ambito del Progetto Home Care Premium 2025/2028.

L’iniziativa, promossa dall’INPS, è finalizzata all’erogazione di prestazioni di assistenza domiciliare in favore dei dipendenti e pensionati pubblici iscritti alla Gestione Unitaria Prestazioni Creditizie e sociali, nonché dei loro familiari. L’avviso siglato dal dirigente dell’Area Terza Pietrantonio Bevilacqua, mira a selezionare figure professionali qualificate che contribuiranno a fornire un supporto essenziale alle famiglie beneficiarie del progetto.

Tutti i dettagli relativi ai requisiti di partecipazione, alle modalità di presentazione delle candidature e alle scadenze sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Monreale: www.comune.monreale.pa.it.

Sono oggetto di accreditamento le figure professionali di terapista occupazionale, terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, psicologo e psicoterapeuta, fisioterapista, logopedista, biologo nutrizionista, educatore professionale sociosanitario o educatore professionale socio pedagogico, infermiere professionale.

I professionisti dovranno essere iscritti nei rispettivi albi di appartenenza. L’elenco dei professionisti accreditati rimarrà in vigore tre anni a far data dalla sua istituzione.

Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate entro e non oltre il 14 maggio esclusivamente in modalità telematica tramite la piattaforma “Servizi Sociali App” raggiungibile al seguente link https://www.servizisocialiapp.it