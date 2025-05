Assistenza ai disabili, protestano i dipendenti Nido d’Argento: “Pagamenti irregolari”

L’assessore Oddo: “Il comune ha sempre effettuato mandati regolari”

MONREALE, 7 maggio – Protestano i dipendenti della cooperativa “Nido d’Argento” che garantiscono il servizio igienico-personale a diversi alunni in situazioni di disabilità nelle scuole monrealesi.

I pagamenti degli stipendi, infatti, secondo quanto lamentano, non sarebbero regolari. Un fatto, quindi, che li espone a diverse difficoltà di natura economica. A non essere state ancora corrisposte sarebbero le mensilità di marzo e aprile, oltre alla 13ª. I ritardi, come raccontano, sono causano notevoli problemi ai dipendenti che non possono contare sulla regolarità dell’erogazione degli emolumenti con i problemi di gestione del bilancio familiare che è facile immaginare. Soprattutto per quelle famiglie in cui entrambi i coniugi sono dipendenti della cooperativa.

La situazione a Monreale al momento vede la presenza di 16 cooperative accreditate allo svolgimento di questo servizio, ma soltanto quattro materialmente sono impegnate. I problemi dei ritardi, però, da quel che emerge, riguarderebbero soltanto i dipendenti della Nido d’Argento, che dopo le note vicissitudini giudiziarie, al momento è commissariata.

“Il comune ha già postato le somme in bilancio – afferma l’assessore ai Servizi sociali e vicesindaco, Riccardo Oddo (nella foto) – ed emette regolarmente i mandati di pagamento. Anzi, colgo l’occasione per comunicare che recentemente abbiamo adeguato le tabelle orarie della paga dei dipendenti, adeguandole a quelle del contratto nazionale di lavoro del settore. Devo dire che con la cooperativa Nido d’Argento i rapporti intrattenuti sono proficui e improntati alla massima collaborazione. Da parte dell’amministrazione comunale c’è sempre stata massina attenzione verso la problematica. Tuttavia – conclude Oddo – faremo qualche sollecito affinché i pagamenti dei lavoratori possano avvenire in maniera puntuale”.