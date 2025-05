Cineteatro Imperia, ieri la conclusione dei laboratori teatrali de “La Compagnia in Valigia”

Due spettacoli dedicati alla memoria di Andrea, Salvo e Massimo. LE FOTO

MONREALE, 12 maggio – Per il quarto anno consecutivo a Monreale, “La Compagnia in Valigia” conclude i laboratori teatrali per piccoli e adulti con due meravigliosi spettacoli al cineteatro Imperia che si sono tenuti ieri.

Uno pomeridiano, la favola della "Bella addormentata" rivisitata dalla compagnia stessa con i piccoli attori: Ambra Lo Cicero, Beatrice Intravaia, Leonardo Porcelli, Ludovica Corrao, Anna Zuccarello, Edoardo Nicolosi, Giorgio Sciortino. L'altro spettacolo ha avuto inizio alle 21, tre atti unici divertenti di Checov con gli attori Marina Autovino, Desiree Infantino, Filippo Minasola, Daniele Di Gristina, Giuseppe La Mantia e Dario Scarpati. I laboratori sono stati diretti da Francesca Vaglica, Dario Scarpati e Desiree Infantino.

Entrambi gli spettacoli sono stati dedicati dalla compagnia, dal teatro e dall' amministrazione a Massimo, Salvatore e Andrea e alle loro mamme. I laboratori ripartiranno a settembre. Chi vuole info può chiamare il numero 3204617766.

"La compagnia in valigia" dà appuntamento il 25 maggio per uno spettacolo molto divertente ed originale "The Prudes " al cineteatro Imperia. Possibile prenotare i biglietti o andare direttamente a staccarli il giovedì al botteghino.