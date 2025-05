Referendum, entro giovedì la presentazione delle disponibilità a svolgere le funzioni di scrutatore

Il compenso previsto, pari a 192 euro, non è soggetto a tassazione

MONREALE, 12 maggio – In vista dello svolgimento dei referendum popolari che si terranno domenica 8 giugno (dalle ore 7 alle ore 23) e lunedì 9 giugno (dalle ore 7 alle ore 15), è stato pubblicato dal Comune di Monreale l’avviso per acquisire le disponibilità a svolgere le funzioni di scrutatore.

Possono candidarsi solo coloro che sono già iscritti all’albo comunale degli scrutatori; le dichiarazioni devono essere inviate entro le ore 12 di giovedì 15 maggio alla casella di posta elettronica elettorale@comune.monreale.pa.it o tramite PEC all’indirizzo comune.monreale@pec.it; è ammessa anche la presentazione in formato cartaceo, recandosi all’ufficio protocollo presso il complesso monumentale “Guglielmo II”.

Il modello di dichiarazione può essere scaricato dal sito istituzionale del Comune; qualunque sia la modalità di presentazione, è necessario allegare copia di un valido documento di identità.

Secondo quanto prevede l’attuale normativa, ad ogni scrutatore sarà riconosciuto un compenso base di 104 euro, a cui si aggiunge una maggiorazione per ciascun quesito oltre il primo di 22 euro a scheda; considerato che sono cinque i referendum in programma, l’importo complessivo sarà quindi pari a 192 euro.

Essendo classificato come rimborso spese fisso a carattere forfettario, il compenso non è soggetto ad alcuna ritenuta o imposta e, ai fini fiscali, non concorre alla formazione del reddito imponibile.