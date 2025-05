Referendum di giugno, la nomina degli scrutatori sarà effettuata per sorteggio

Lo ha deciso la commissione elettorale del Comune

MONREALE, 13 maggio – Avverrà mediante sorteggio pubblico la scelta degli scrutatori che saranno impegnati nei seggi in occasione dei cinque referendum che si terranno l’8 e il 9 giugno prossimi.

Lo rende noto la commissione elettorale, composta dal sindaco Alberto Arcidiacono e dai consiglieri comunali Valeria Giardi, Pippo Lo Coco e Sandro Russo, che con questa decisione vuole dare “un forte segnale di trasparenza e partecipazione, in un momento particolarmente delicato per la comunità monrealese, nonostante la normativa vigente in materia referendaria preveda la nomina diretta degli scrutatori da parte della commissione stessa”.

La selezione, pertanto, avverrà tra i cittadini già iscritti all’albo comunale degli scrutatori che presenteranno apposita richiesta di disponibilità. Coloro che desiderano partecipare al sorteggio dovranno presentare entro e non oltre le ore 12 di giovedì 15 maggio una dichiarazione scritta di effettiva disponibilità ad assumere la funzione di scrutatore per le prossime consultazioni referendarie, in programma per domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025.

La domanda dovrà essere compilata utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune e dovrà essere corredata dalla fotocopia di un valido documento di identità. La documentazione dovrà pervenire presso gli uffici comunali entro i termini stabiliti; in caso contrario, si verrà esclusi dalla procedura di sorteggio.

La commissione pertanto invita i cittadini interessati a partecipare a questa iniziativa, che rappresenta un’occasione per rafforzare il rapporto tra istituzioni e comunità locale, garantendo massima imparzialità e correttezza nello svolgimento delle operazioni elettorali.

Per maggiori informazioni e per il ritiro dei moduli è possibile consultare il sito del Comune alla sezione Albo pretorio o rivolgersi all’ufficio elettorale del Comune di Monreale.