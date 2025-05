Monreale, avviata la procedura per ampliare l’organico del Corpo di Polizia Municipale

La giunta ha deliberato l’assunzione di 14 nuovi vigili urbani

MONREALE, 15 maggio – A seguito di quanto è stato discusso e concordato nel corso della seduta del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuta presso la Prefettura di Palermo il 7 maggio scorso, (…)

(…) l’amministrazione comunale di Monreale si è attivata con tempestività per ampliare significativamente l’organico del Corpo di Polizia Municipale. Nella giornata di ieri, la giunta presieduta dal sindaco Alberto Arcidiacono ha infatti deliberato l’aggiornamento del programma assunzionale 2025-2027, nell’ambito del quale è stato inserito, con carattere di priorità, il reclutamento di 14 nuovi vigili urbani.

Per quanto riguarda le modalità con cui verranno effettuate le assunzioni, che avverranno con contratto a tempo pieno e indeterminato, il provvedimento adottato stabilisce che 10 agenti saranno immessi in servizio attingendo a graduatorie di concorsi già espletati da altri comuni, mentre per le restanti 4 unità si farà ricorso a procedure di mobilità volontaria.

Utilizzando questi sistemi di reclutamento, le assunzioni programmate potranno essere effettuate con celerità, mentre il complesso procedimento per l’indizione e lo svolgimento di concorsi pubblici di tipo “ordinario” avrebbe richiesto tempi certamente non brevi.

Considerando sia gli emolumenti stipendiali che i dovuti contributi assistenziali e previdenziali, il costo complessivo di cui il Comune si farà carico per l’assunzione di ciascun agente di polizia municipale è di circa 35.000 euro all’anno.