Monreale, posta una lapide in via D'Acquisto ad un mese dalla strage

L'amministrazione comunale e la cittadinanza ricordano Andrea Miceli, Massimo Pirozzo e Salvatore Turdo ad un mese da quella tremenda notte tra il 26 e il 27 aprile

MONREALE, 28 maggio - Nella giornata di ieri, 27 maggio, ricorreva il primo mesiversario della sparatoria di via D'Acquisto dove, in seguito ad un principio di rissa, un gruppo di ragazzi dello Zen ha aperto il fuoco contro la folla, uccidendo tre ragazzi monrealesi: Andrea Miceli, Massimo Pirozzo e Salvatore Turdo.

La cittadinanza, chiusa a lutto nel corso dei giorni e delle settimane successive, non ha mai avuto intenzione di dimenticarsi dei tre giovani, ornando di ricordi, cartelloni e fiori il luogo della strage, di fronte al bar 365. Nel corso della giornata di ieri, inoltre, è stata posta proprio in quel luogo una lapide, da parte dell'amministrazione comunale. Essa recita: "In memoria dei giovani figli di questa città barbaramente uccisi da mano criminale il 27 aprile del 2025 cagionando profondo sgomento d'animo".

Nel frattempo, le indagini continuano. I carabinieri della caserma di Monreale stanno analizzando i nastri delle telecamere di videosorveglianza comunali, che hanno ripreso le scene di violenza. Oltre a ciò, i pm stanno cercando di individuare chi, quella notte, era assieme a Salvatore Calvaruso, Samuel Acquisto e Mattias Conti, già fermati dalle forze dell'ordine, che cercano di vederci chiaro su una vicenda che ha scosso irrimediabilmente la cittadinanza monrealese, che ha chiesto a gran voce che sia fatta giustizia.