Si conclude la stagione del cineteatro Imperia: è stato un anno ricco di successi

Tempo di bilanci col direttore artistico, Toti Mancuso

MONREALE, 28 maggio – Si è appena conclusa una stagione trionfale per il teatro Imperia di Monreale, che ha registrato un'affluenza eccezionale di pubblico proveniente da tutta la Sicilia occidentale. Abbiamo incontrato il direttore artistico, Toti Mancuso, per tracciare un bilancio e scoprire i progetti per la prossima stagione.

Direttore Mancuso, la stagione si è conclusa il 24 maggio con un sold-out per lo spettacolo di Sergio Vespertino, e il 31 maggio si chiuderà anche la rassegna filodrammatica. Che bilancio può fare di questa stagione teatrale 2024-2025?

“È un bilancio estremamente positivo, direi entusiasmante. Il programma degli spettacoli comprendeva sia artisti nazionali che regionali di stimata bravura. Il teatro Imperia ha registrato ben 3.500 spettatori provenienti da un'ampia area della Sicilia occidentale: Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Partinico, Alcamo, Sciacca, Cefalù, Termini Imerese e ovviamente Monreale. Un numero davvero significativo che dimostra quanto il nostro teatro stia percorrendo la giusta strada dell'arte dello spettacolo e venga riconosciuto come un punto di riferimento culturale".

Un successo di pubblico che testimonia un grande apprezzamento per il vostro lavoro. Quali sono state le collaborazioni più importanti che hanno contribuito a questo risultato?

“A livello nazionale le grandi agenzie di spettacolo hanno iniziato a conoscere il teatro Imperia. Inoltre, sono molto orgoglioso di aver collaborato con le realtà filodrammatiche di Monreale, con le quali spero vivamente di proseguire anche nella prossima stagione. È fondamentale per noi valorizzare le eccellenze del territorio. Inoltre, abbiamo svolto diverse iniziative artistiche in collaborazione con le scuole locali, permettendo ai ragazzi di frequentare il loro teatro e avvicinarsi al mondo dello spettacolo. Un ringraziamento speciale va all'assessore alla Pubblica Istruzione del nostro Comune, Patrizia Roccamatisi, ai dirigenti didattici ed agli insegnanti di tutte le scuole: con loro abbiamo già tracciato un percorso che intendiamo continuare e rafforzare".

Guardando al futuro, quali sono i prossimi passi e i desideri per il teatro Imperia?

“Intanto allestire il nuovo programma per la stagione 2025/2026 con eventi sempre più interessanti. Inoltre c'è il progetto di aprire dei corsi di teatro, sia per ragazzi che per adulti. Credo sia fondamentale dare sempre più vita a questo spazio culturale, rendendolo un vero e proprio laboratorio di creatività e formazione. Inoltre, speriamo davvero che si possano effettuare i lavori programmati e necessari per rendere il Teatro Imperia ancora più funzionale e adatto a ogni tipo di evento come per esempio la possibilità di fare recitare sul palco i portatori di handicap. Vogliamo che sia un luogo sempre più accogliente e all'avanguardia per la nostra comunità".

Un successo come questo non è mai frutto del lavoro di una sola persona. C'è qualcuno che desidera ringraziare in particolare?

“Assolutamente sì. Desidero ringraziare di cuore il sindaco Alberto Arcidiacono, il presidente del Consiglio Marco Intravaia, gli assessori, il dirigente e tutta la Giunta Comunale per la fiducia che mi è stata accordata affidandomi il ruolo di direttore artistico. Un grazie speciale, e molto personale, va poi al mio staff: il direttore di scena Alessio Culotta, i tecnici Daniele Pasta e Simone Cangemi, la segreteria e la biglietteria curata da mia moglie Maila Spadaro, le mie assistenti di sala Giusi Davì, Giusi Tusa e Giorgia Catalano e Francesco Ricotta, il nostro uomo tuttofare. Ringrazio sentitamente anche gli impiegati comunali che hanno collaborato in teatro e l'Ufficio Eventi per il loro lavoro encomiabile e paziente. Infine, il mio grazie più sentito va a voi, il pubblico senza il quale nessuna forma di spettacolo potrebbe esistere".

Direttore, in chiusura, ha un messaggio per la comunità di Monreale?

“Sì, vorrei concludere rivolgendo un mio personale messaggio di cordoglio ai familiari di Salvo, Massimo e Andrea. Ed a tutta la Città di Monreale, perché quello che è accaduto ha colpito profondamente la nostra comunità. Anche se la vita continua ad andare avanti, è fondamentale mantenere vivo il ricordo di questi tre angeli, che rappresentano il popolo perbene dei giovani di oggi, sui quali dobbiamo riporre le nostre speranze per migliorare veramente le nostre vite".