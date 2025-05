Ilaria Cascino è la nuova presidente di Arci Link

"Vogliamo essere parte di ciò che ricostruisce"

MONREALE, 28 maggio – L’associazione Arci Link ha rinnovato il proprio direttivo ed eletto come nuova presidente Ilaria Cascino (nella foto), curatrice d’arte contemporanea e operatrice culturale: da anni attiva nell’associazionismo.

Insieme ai suoi compagni, vuole rappresentare una generazione che ha scelto di restare e costruire. Fondata a Monreale 15 anni fa, Arci Link è una delle poche realtà giovanili del territorio che da sempre si impegna nell’attivazione sociale e culturale. Negli anni antecedenti al Covid aveva persino aperto una sua sede, riuscendo a trasformare uno spazio in un punto di riferimento per ragazze e ragazzi che credono nel valore della partecipazione e della cura collettiva.

“Concluso il Liceo, pensavo che Monreale non mi avesse mai dato nulla, sono fuggita a Palermo – racconta Ilaria Cascino – ma avevo solo smesso di cercare e nel 2017 Link mi ha dato casa, fiducia e possibilità. Ora è il momento di restituire tutto questo, insieme ad altre persone che oggi hanno bisogno di sentirsi parte integrante di qualcosa”.

Dopo anni di attività e un periodo segnato dalla perdita della sede, dalla pandemia e da un necessario riadattamento, Arci Link ha trovato nuova energia continuando a operare nella sede dell’associazione Il Quartiere. In questi anni difficili, le attività non si sono fermate: grazie alla collaborazione con l’associazione fondata da Sarina Ingrassia è stato attivato un progetto di Servizio Civile che ha dato nuova linfa al gruppo e ha permesso di mantenere un presidio educativo quotidiano nel cuore del quartiere Bavera, con doposcuola, iniziative culturali e momenti di vicinanza concreta alla comunità.

In questo percorso, un ruolo fondamentale è stato svolto da Pietro Gambino, che ha guidato l’associazione con tenacia e cura durante le fasi più complesse. “Ci ha insegnato a non mollare - aggiunge - a credere nel gruppo anche quando le forze sembravano mancare e a lui va la nostra più profonda gratitudine”.

Oggi Link riparte, con un nuovo direttivo e una visione chiara: rimettere al centro la riappropriazione degli spazi e l’autodeterminazione come pratica politica quotidiana: l’associazione intende intensificare il dialogo con il territorio e continuare a rendere possibile un’idea concreta di comunità.

“Ci guida l’amore per questa città, la rabbia di chi non si arrende e la volontà costruttiva di chi vuole cambiare. È il momento di ritornare ad essere presenza viva politica e culturale, vogliamo essere parte di ciò che ricostruisce”, conclude la neo eletta presidente.

Il nuovo direttivo è formato, oltre che da Ilaria Cascino, da Francesca Miceli (vicepresidente), Claudio Schiera (segretario), Pietro Gambino (tesoriere) e dai consiglieri Giovanni Tinervia, Matteo Carrozza, Gloria Di Stefano, Clelia Venturella, Chiara La Corte, Emilia Anselmo, Paolo Lupo e Antonino Renda.

Arci Link invita tutte le giovani e i giovani di Monreale ad avvicinarsi, a partecipare, e ad essere parte attiva di un processo di ricostruzione collettiva, culturale e politica perchè “la città è di chi la abita, la trasforma e la difende”.