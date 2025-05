L'appello della mamma di Massimo Pirozzo, Monreale riflette con i giovani su violenza e futuro

Oggi un partecipato convegno in aula consiliare

MONREALE, 30 maggio – Un mese dopo la tragedia che ha colpito la comunità, si è aperta questa mattina a Monreale la conferenza su "Emergenza Giovani: Violenza, Disagio, Risposte Educative".

L'iniziativa, promossa dall'amministrazione comunale, ha avuto un inizio toccante con la presenza dei familiari di Massimo Pirozzo, che hanno arricchito il dibattito con un significativo contributo emotivo e di riflessione.

Un momento particolarmente significativo è stato l'appello della mamma di Massimo Pirozzo, rivolto direttamente ai genitori e ai giovani presenti: “Cari genitori, ascoltate i vostri figli, dedicate loro tempo e attenzione. State loro vicino, seguite le loro vite. La vostra presenza e il vostro supporto sono un faro prezioso per loro. E voi, giovani, non abbiate timore di aprirvi. Raccontate tutto ai vostri genitori, alle vostre mamme. Parlare con loro è il primo passo per affrontare qualsiasi difficoltà e per costruire un rapporto di fiducia che vi accompagnerà per sempre. Un invito per tutti: quando siete insieme, mettete via i telefoni. Date valore alla vostra vita".

Ad aprire i lavori è stato il sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, che nel suo intervento ha sottolineato l'importanza di tenere alta la guardia su queste tematiche: "Un esempio che deve rimanere acceso nelle menti di ognuno di noi. Con comportamenti virtuosi per affacciarsi alla vita, per cambiare le sorti della nostra terra. Dovete fare di tutto per camminare con la schiena dritta e gli occhi puntati verso l'orizzonte. Iniziamo oggi a riflettere con esperti che grazie alla loro esperienza ci consentiranno di fare chiarezza".

L'incontro, moderato dal giornalista e conduttore televisivo Claudio Di Gesù, ha preso il via con i saluti istituzionali del sindaco Alberto Arcidiacono e dell'assessore alla Pubblica Istruzione Patrizia Roccamatisi.

Numerosi gli interventi degli studenti che hanno animato la discussione e fornito spunti di riflessione preziosi. Tra i relatori, la psicologa e psicoterapeuta Francesca Sorce ha affrontato l'importanza dell'emozione affettiva, sottolineando come sia fondamentale per le famiglie educare i giovani a gestire e orientare le proprie emozioni. Hanno partecipato anche il Dirigente Sindacale COISP Adolfo Colli, Ispettore della Polizia di Stato Sergio Salvia, Segretario Generale Provinciale COISP, Sindacato della Polizia di Stato, e il criminologo Alessandro Zugno.

Durante la conferenza, i giovani presenti hanno avuto la possibilità di porre domande dirette sullo Stato e le Istituzioni, alle quali hanno risposto con attenzione e disponibilità sia il Sindaco che i relatori, creando un dialogo costruttivo e partecipato.

L'iniziativa si pone come un momento fondamentale per avviare una riflessione approfondita e individuare risposte concrete alle sfide che i giovani affrontano oggi, con l'obiettivo di promuovere un futuro più sereno e consapevole. Alla manifestazione sono intervenuti fra gli altri Claudia, sorella di Massimo Pirozzo e i parroci Nicola Gaglio, Andrea Palmeri e Luca Leone.