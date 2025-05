Monreale, al via il 5 giugno le operazioni di disinfestazione urbana

Si comincerà con la parte alta del centro abitato

MONREALE, 31 maggio – Prenderanno il via il 5 giugno dalla parte alta del centro abitato monrealese le operazioni di disinfestazione.

Il Comune, infatti, ne ha annunciato. L'intervento, volto a garantire migliori condizioni igienico-sanitarie per la cittadinanza, è stato pianificato con un calendario dettagliato che coprirà diverse aree e frazioni.

Le squadre addette alla disinfestazione, coordinate dalla ditta Ecolandia, inizieranno i lavori, come detto, dalla parte alta di Monreale giovedì 5 giugno. L'operazione proseguirà poi nella parte bassa venerdì 6 giugno.

Il calendario stabilito dal responsabile del Servizio Rifiuti di Ecolandia, e comunicato dall'assessore all'Igiene Urbana, Giulio Mannino, prevede inoltre interventi nelle seguenti località:

* Lunedì 9 giugno: Frazione di Grisi

* Martedì 10 giugno: Villaciambra e Aquino

* Mercoledì 11 giugno: Pioppo

* Giovedì 12 giugno: San Martino delle Scale

L'amministrazione comunale invita i residenti a prendere le dovute precauzioni durante le ore di disinfestazione, come tenere chiuse finestre e balconi, e a limitare l'esposizione all'aperto, soprattutto per bambini e animali domestici.