Grande successo ieri sera al cinema Imperia per “Road to Broadway”

Lo spettacolo è stato organizzato dall’associazione “Nati due volte” con la “Compagnia in Valigia”. LE FOTO

MONREALE, 31 maggio – Si è rivelato un grande successo ed ha riscosso ampi consensi lo spettacolo “Road to Broadway”, andato in scena ieri sera al cineteatro Imperia.

Lo show è stato organizzato dall’associazione “Nati due volte” in collaborazione con la “Compagnia in Valigia”. Lo spettacolo è giunto al termine di quasi due anni di intenso lavoro, culminato nella stesura condivisa di un testo teatrale che ha visto come protagonisti sul palco gli “attori” improvvisati, ma bravissimi, dei ragazzi dell’associazione e dei loro genitori. Si tratta di persone con disabilità assistite ogni giorno dagli operatori dell’associazione.

Ieri sera si sono esibiti, con grande padronanza e grande successo in una ottima performance teatrale, supportati dalla professionalità artistica degli attori de “La Compagnia In Valigia APS”, che con la sua esperienza nel settore teatrale ha formato i debuttanti attori, accompagnandoli con professionalità e passione sia durante le prove, che nel vivo della performance.

“Road to Broadway” è stata una commedia brillante, che ha coinvolto il pubblico, che non ha lesinato applausi a scena aperta. Soddisfatti gli organizzatori. “Abbiamo percepito la commozione e la partecipazione empatica di tutto il pubblico – affermano – Ci hanno supportato tutti e ci siamo sentiti parte della comunità”.