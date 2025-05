Circolo Italia, inaugurata ieri la mostra “Creativity Flow” di Miriam Grimaudo e Cristian Roca

Sarà aperta nel weekend, fino a lunedì sera

MONREALE, 31 maggio – E' stata inaugurata stamattina al circolo di Cultura “Italia” in piazza Vittorio Emanuele a Monreale, la mostra “Creativity Flow” di Miriam Grimaudo e Cristian Roca.

Erano presenti, tra gli altri, il vicesindaco Riccardo Oddo e il presidente del circolo Giuseppe Giurintano con alcuni componenti del direttivo

Già l’anno scorso Miriam, originaria di Palermo, ma residente da dieci anni a Torino, aveva organizzato una mostra a Monreale nei locali della biblioteca “Santa Caterina” riscuotendo un notevole successo.

Quest’anno si è ripetuta in una nuova veste e con la collaborazione del marito Cristian Roca che dai suoi disegni, Mandala e non solo, realizza splendidi oggetti in legno con la tecnica della pirografia.

Ma Miriam non si limita a dipingere. Con la sua preparazione da “Life-Coach” utilizza l’arte per aiutare a liberare lo spirito e la mente spesso sovraccaricati dalle difficoltà e dal peso della vita stessa. È questo il motivo per cui domani, domenica 1 giugno, dalle 18 alle 19,0 terrà, nei locali della mostra, un incontro di “Mindfulness” pratico aiutando, chi vorrà partecipare, a tirare fuori la propria creatività dando spazio a se stessi.

La mostra si concluderà lunedì 2 giugno e nei tre giorni di apertura rispetterà i seguenti orari: dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20.