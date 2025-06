Monreale, problemi nell’erogazione idrica: disservizi anche oggi

Il sindaco informa i cittadini: “Stiamo facendo il possibile, piano piano si tornerà alla normalità"

MONREALE, 1 giugno – Disagi per i cittadini a causa di un guasto agli impianti idrici. A darne comunicazione è stato il sindaco, che ha informato la cittadinanza circa un malfunzionamento elettrico verificatosi ieri presso i pozzi di approvvigionamento.

A seguito del guasto, l'acqua attualmente raccolta nei serbatoi generali non ha le caratteristiche necessarie per consentire una distribuzione regolare. Di conseguenza, anche nella giornata di oggi si registreranno disservizi nella fornitura idrica in varie zone del territorio comunale.

Il personale tecnico del Comune è già al lavoro per monitorare costantemente gli impianti e ripristinare quanto prima la normale erogazione. “Stiamo facendo il possibile – ha dichiarato il sindaco – piano piano si tornerà alla normalità".

A Pioppo i cittadini da giorni lamentano la mancanza di acqua. Nelle parte alta, la mancanza di approvvigionamento sta recando disagi a diverse famiglie.

A preoccupare, tuttavia, è l’approssimarsi della festività. Se il problema non verrà risolto in tempo, le attività di ristorazione potrebbero subire gravi disagi.