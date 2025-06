Consegnati i diplomi “honoris causa" dell’Accademia Siculo-Normanna

La cerimonia ieri in un’affollata aula consiliare

MONREALE, 1 giugno –Nell’ambito della cerimonia di consegna del “Premio di Cultura Città di Monreale”, che si è tenuta nel pomeriggio di ieri presso l’aula consiliare, sono stati conferiti i diplomi “honoris causa” dell’Accademia Siculo-Normanna, fondata nel 1974 su iniziativa del professore Pino Giacopelli.

«Con l’assegnazione di questi riconoscimenti - afferma Chiara Giacopelli, presidente dell’Accademia - abbiamo voluto rendere omaggio pubblicamente a quanti investono in talento e ricerca per aiutare la Sicilia a capire ed a capirsi, nella convinzione che a migliorare la società debbano contribuire in maniera solidale lo scrittore, il poeta, l’artista, il docente universitario, il giornalista e, più in generale, tutti coloro che operano proficuamente per il progresso e l’elevazione civile, morale e culturale della nostra isola».

Alla presenza di un folto e attento pubblico, i diplomi accademici sono stati consegnati al giovane poeta Silvio Cancemi, alla pittrice Sara Granà, allo psicologo Giacomo La Mantia, al coreografo Marcello Carini, allo scrittore Salvatore Cangelosi, al direttore di “Monreale News” Enzo Ganci, alla presidente della cooperativa “I Sicaliani” Serafina Moncada, alle docenti universitarie Cinzia Ferrara e Safa Neji, al direttore del conservatorio di musica di Palermo Mauro Visconti, alla vice-presidente del centro studi “Pio La Torre” Rita Barbera e alla medica Marilù Furnari, alla quale è stata di recente affidata la direzione sanitaria degli ospedali “Villa Sofia” e “Cervello” di Palermo.

L’evento si è svolto con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Monreale; il sindaco Alberto Arcidiacono si è congratulato con i premiati e con gli organizzatori della manifestazione, auspicando che analoghe iniziative possano essere periodicamente promosse dall’Accademia Siculo-Normanna, concorrendo a promuovere l’immagine della città di Monreale come centro culturale di eccellenza.