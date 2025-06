Referendum, il comune attiva il servizio di trasporto ai seggi per i disabili

Prenotarsi contro le ore 18 di venerdì. Ecco come

MONREALE, 3 giugno – Il Comune di Monreale attiverà un servizio di trasporto dedicato per gli elettori con disabilità in occasione della tornata referendaria dell'8 e 9 giugno 2025.

Il servizio è riservato a chi non può raggiungere autonomamente i seggi a causa di invalidità certificata (Legge 104/1992 o certificazione di impossibilità alla deambulazione). Per prenotare, è possibile contattare l'Ufficio Elettorale via email (elettorale@comune.monreale.pa.it) o per telefono (0916564447) entro le ore 18 di venerdì 6 giugno. Le chiamate sono possibili nei seguenti orari:

* Dal 27 al 31 maggio: dalle 14:30 alle 17:30

* Dal 3 al 6 giugno: dalle 14:30 alle 17:30

Durante la prenotazione bisogna comunicare nome, cognome, indirizzo e numero di telefono. L'ufficio ricontatterà il richiedente per i dettagli del trasporto. Importante sottolineare che il servizio non include l'accompagnamento dall'abitazione al mezzo o all'interno del seggio; queste operazioni devono essere svolte da familiari o accompagnatori. Il servizio è garantito in base alla disponibilità, con priorità nell'ordine di prenotazione.