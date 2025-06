Definito il calendario regionale per la stagione di caccia 2025-26

È stato approvato con decreto dell’assessore Salvatore Barbagallo

PALERMO, 4 giugno – È stato pubblicato nei giorni scorso il decreto con cui l’assessore regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea Salvatore Barbagallo ha regolamentato l’esercizio in Sicilia dell’attività venatoria per la stagione di caccia 2025-2026, definendo con il relativo calendario gli orari e le date di apertura e chiusura per ciascuna specie.

Negli ultimi anni si è registrato in tutta l’isola un sensibile calo del numero di cacciatori: secondo le stime più recenti risulterebbe che sono attualmente circa trentamila, con una diminuzione del 60 per cento nell’ultimo trentennio.La settimana venatoria ha inizio il lunedì e si conclude la domenica: gli interessati hanno la possibilità di scegliere tre giornate di caccia settimanali, fatta comunque eccezione per i giorni di martedì e venerdì, nei quali l’esercizio delle attività venatorie è assolutamente vietato.

In via ordinaria, la caccia è consentita da un’ora prima del sorgere del sole sino al tramonto; l’attività di allenamento e di addestramento dei cani potrà essere svolta dal 21 al 30 agosto 2025 dalle 5 alle 18 unicamente nelle aree in cui è autorizzato l’esercizio venatorio, in ogni caso senza possibilità di sparo.

Nell’ambito della provincia di Palermo, nessuna attività di caccia può essere svolta all’interno del parco naturale delle Madonie, nelle oasi di protezione e di rifugio della fauna selvatica dell’invaso Poma e del lago di Piana degli Albanesi e Santa Cristina Gela, nonché nell’area “Gorgo Salato” dell’isola di Ustica, nella contrada San Bartolo (Caltavuturo) e nei territori delle diverse riserve naturali, fra le quali quelle di bosco Ficuzza, di Monte Pellegrino, di Capo Gallo e di Isola delle Femmine.

Va ricordato, infine, che la caccia non può essere esercitata nei siti di interesse comunitario e nelle zone di protezione speciale appartenenti alla “Rete Natura 2000” e nelle relative fasce di rispetto di 150 metri, fatta eccezione per le aree in cui è espressamente consentita dall’attuale piano regionale faunistico venatorio.