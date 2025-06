Monreale, lunedì partono i lavori dell’impianto di risalita dal parcheggio Torres

Arcidiacono: “Un momento storico per la città”

MONREALE, 4 giugno – Prenderanno il via lunedì prossimo i lavori per la realizzazione del nuovo impianto di risalita che collegherà il parcheggio “Torres” con il centro storico della città.

Lo rende noto l’amministrazione comuna e che parla di un'opera strategica, finanziata grazie al PNRR, destinata a cambiare radicalmente l'accessibilità e la fruibilità di uno dei gioielli turistici della Sicilia.

Questo intervento, fortemente voluto e promosso dal sindaco Alberto Arcidiacono e dalla sua amministrazione, che da sei anni guida il comune di Monreale, rappresenta un tassello fondamentale per lo sviluppo della città. "È un momento storico per Monreale – afferma Arcidiacono – Questo impianto di risalita non è solo un'infrastruttura; è la chiave per un futuro più accessibile, sostenibile e prospero per la nostra comunità e per i milioni di visitatori che ogni anno scelgono Monreale. È il frutto di un impegno costante e di una visione chiara per il rilancio del nostro centro storico."

L'opera mira a risolvere le annose problematiche legate alla mobilità e alla sosta nel cuore di Monreale, facilitando l'accesso a residenti e turisti e valorizzando ulteriormente il patrimonio artistico e culturale della città, a partire dal suo Duomo, patrimonio Unesco. L'avvio dei lavori segna l'inizio di una nuova era per Monreale, proiettandola verso una maggiore modernità e una migliore accoglienza”.