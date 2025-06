Movimento Donne Impresa, cambio alla guida in Sicilia: c'è Vincenza Scala

Le congratulazioni di Donnattiva

PALERMO, 4 giugno – Il Movimento Donne Impresa di Confartigianato Sicilia ha una nuova guida: Vincenza Scala prende il posto di Maria Grazia Bonsignore, oggi presidente nazionale.

L'elezione è avvenuta oggi nel corso del direttivo che si è tenuto nella sede di Confartigianato Sicilia. Vincenza Scala, 44 anni, monrealese, panificatrice esperta, è da oltre sei anni parte della famiglia Confartigianato e nei giorni scorsi aveva già assunto la guida a livello provinciale, a Palermo. Ora si occuperà di coordinare la squadra in rosa con una fitta collaborazione con le imprenditrici di tutta la Sicilia.

"Il rinnovamento delle squadre è sempre un momento di crescita per la nostra associazione," dichiara Emanuele Virzì, presidente di Confartigianato Sicilia. "Dare voce e spazio alle donne è imprescindibile per potere rappresentare a pieno tutto il tessuto imprenditoriale della nostra isola. Anche i numeri ci danno Grande entusiasmo e orgoglio arrivano dall'associazione Donnattiva, di cui Vincenza Scala è componente attiva. Le socie hanno espresso le loro congratulazioni per il nuovo e prestigioso incarico.

"Siamo immensamente felici e orgogliose di Enza – afferma Ina Modica, presidente di Donnattiva – La sua elezione alla guida del Movimento Donne Impresa in Sicilia è il giusto riconoscimento del suo impegno, della sua professionalità e della sua inesauribile energia. Sappiamo che farà un lavoro straordinario per tutte le imprenditrici siciliane".

Anche la vice presidente Laura Sabella aggiunge: "Enza è un esempio per tutte noi. La sua determinazione e la sua capacità di fare squadra sono qualità che ammiriamo profondamente. Le auguriamo il meglio per questa nuova avventura, certi che porterà innovazione e crescita a tutto il movimento".

"La nomina di Enza è una grande notizia per l'intera comunità imprenditoriale femminile," commentano unanimi . "È una donna che sa ascoltare, proporre e agire con concretezza e lavoro”.