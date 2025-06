Si è spenta la maestra Ninni Gulì, un pezzo di storia della scuola monrealese

A luglio avrebbe compiuto 103 anni

MONREALE, 6 giugno – Si è spenta oggi, all’età di 102 anni, Ninni Gulì in Gambino, storica insegnante della scuola elementare Pietro Novelli.

È andata via circondata dall’affetto dei familiari, di tanti amici, al termine di un periodo tribolato a causa dell’età avanzata, che ne ha progressivamente indebolito le condizioni di salute.

Con Ninni Gulì – può essere affermato senza il rischio di eccedere nell’enfasi – va via un pezzo di storia della scuola monrealese, dal momento che per diversi decenni, a cominciare dai difficili anni del dopoguerra, ha costituito un vero e proprio punto di riferimento per le diverse generazioni di alunni che si sono succeduti sui banchi della sua classe.

La maestra Ninni Gulì può essere annoverata tra i precursori dei metodi educativi che oggi si sono progressivamente affermati, ma che tanti anni fa erano ancora ben lungi dall’essere praticati. Fra questi, il non lasciare indietro nessuno, spendendosi per una didattica inclusiva, anche attraverso attività teatrali, di laboratorio e di attività fisica, che ai tempi non si erano ancora affermati. Il tutto con il garbo e con la delicatezza che sono state due caratteristiche peculiari della sua vita.

Fu tra i fondatori, assieme a Lorenzo Bertolino, dell’Asca di Monreale, l’associazione socio culturale degli anziani, istituendo anche il premio di poesia dedicato al professore Antonino Noto. I funerali si svolgeranno domani pomeriggio, alle 15 nella chiesa di San Giuseppe a Monreale.

Alla famiglia Gulì-Gambino le condoglianze più sentite da tutto lo staff di MonrealeNews.