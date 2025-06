Oltre 13 milioni di euro per la sicurezza delle strade provinciali del comprensorio monrealese

Pillitteri: “Un grande risultato per la Città di Monreale e i paesi limitrofi”

PALERMO, 6 giugno – Sono oltre 13 milioni di euro le risorse già stanziate e in corso di erogazione per interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria delle strade provinciali del comprensorio Monrealese, ricadenti nella Città Metropolitana di Palermo.

Un risultato concreto, frutto di un’intensa attività di programmazione e progettazione portata avanti con determinazione dagli uffici dell’Ente, sotto la guida dell’ingegnere Martino.

«Si tratta di un investimento senza precedenti – ha dichiarato il consigliere metropolitano Flavio Pillitteri – che mette al centro la sicurezza dei cittadini, il diritto alla mobilità e la valorizzazione delle aree interne. Ogni euro speso è un passo avanti per la vivibilità dei nostri comuni e per la coesione del nostro territorio.»

Ecco, nel dettaglio, lo stato dei lavori sulle arterie stradali coinvolte:

S.P. 2 Partinico – Monreale – San Giuseppe Jato – San Cipirello

* Sulla S.P. 2 di Fellamonica sono stati recentemente consegnati i lavori di messa in sicurezza di tratti saltuari dell’importo di 1.000.000,00 € finanziati con DA 159/2020, mentre si sono appena conclusi lavori di messa in sicurezza di tratti saltuari dell’importo di 500.000,00 € finanziati con OCDPC 558/2018

S.P. 5 bis Altofonte – Piana degli Albanesi – Santa Cristina Gela – Monreale

* Affidati lavori per il potenziamento della sicurezza stradale per 500.000,00 €

* In programma ulteriori 2.000.000,00 € (FSC 2021/2027) l'inizio dei lavori è programmato entro il 2026

S.P. 18 Camporeale – Monreale

* Previsti lavori di consolidamento per 700.000,00 € in prossimità del centro abitato di Camporeale, la consegna dei lavori è prevista entro il prossimo 30/06

S.P. 20 Monreale – San Giuseppe Jato – San Cipirello – Camporeale

* Quattro interventi distinti, ognuno del valore di 1.000.000,00 €, finanziati da:

* DM 123/2020 (progettazione in corso)

* DA 159/2020 (due interventi – progettazione in corso)

* Avanzo di amministrazione

S.P. 91 (San Loe – Feudo di Pietralunga)

* Progetto esecutivo per lavori di messa in sicurezza e sistemazione viaria per 1.300.000,00 €

S.P. 68 bis Monreale

* Nonostante la cessione al Comune, è in corso un intervento da 220.059,89 € per la messa in sicurezza di tratti saltuari

S.P. 107 Monreale (confine con Roccamena)

* Due interventi in corso:

* 300.000,00 € (DM 123/2020)

* 229.683,72 € (DA 159/2020)

* Lavori da consegnare entro il prossimo 30/06

I.C.17 San Cipirello

* Approvato progetto di messa in sicurezza da 220.000,00 € (avanzo di amministrazione), avvio previsto entro il prossimo 30/07

S.P. 26 Cefalà Diana – Mezzojuso – Godrano – Monreale

* Lavori di manutenzione straordinaria in corso, per un importo complessivo di 2.053.493,04 €

Un lavoro corale, reso possibile grazie alla sinergia tra politica, dirigenza tecnica e personale amministrativo. La Città Metropolitana di Palermo continua a investire nella sicurezza, nella prevenzione del dissesto e nel futuro della mobilità locale. Il mio personale ringraziamento va al Sindaco della Città Metropolitana di Palermo Roberto Lagalla, all’ ingegnere Martino e a tutti gli uffici coinvolti.

Già nelle prossime settimane, proseguiremo la pianificazione degli interventi urgenti da effettuare nel resto delle strade provinciali.