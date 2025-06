Cari studenti, continueremo a sostenervi

Riceviamo e pubblichiamo...

Care studentesse e cari studenti,

con la conclusione dell’anno scolastico, desidero rivolgere a ciascuno di voi un pensiero sincero, nella mia veste di assessore all’Istruzione e come rappresentante dell’amministrazione comunale.

In questi primi sei mesi di mandato, ho avuto il privilegio di avvicinarmi al mondo scolastico del nostro territorio, conoscendo da vicino la ricchezza educativa, culturale e umana che le nostre scuole esprimono quotidianamente. Ho potuto constatare l’impegno costante delle dirigenti e dei dirigenti scolastici, la dedizione dei docenti, il prezioso supporto del personale scolastico e, soprattutto, l’entusiasmo e la vitalità che voi studenti portate ogni giorno nelle aule.

Ogni anno scolastico rappresenta un percorso di crescita, fatto di conoscenze acquisite, esperienze vissute, relazioni costruite. A ciascuno di voi va il mio augurio di continuare a coltivare curiosità, spirito critico e senso di responsabilità, qualità essenziali per costruire non solo il vostro futuro personale, ma anche quello della nostra comunità.

A chi conclude un ciclo di studi, l’augurio di affrontare con determinazione e fiducia il nuovo cammino che si aprirà davanti; a chi proseguirà, l’invito a tornare a settembre con rinnovata motivazione e consapevolezza.

L’amministrazione comunale continuerà a sostenere con convinzione il sistema scolastico locale, favorendo il dialogo tra scuola, famiglie, istituzioni e territorio, nella certezza che l’istruzione sia un bene comune, una risorsa fondamentale per la crescita civile, sociale e culturale della nostra città.

Vi auguro un’estate serena, ricca di stimoli, di incontri, di tempo dedicato a sé e agli altri. Che sia un’occasione per rigenerarsi, per osservare il mondo con occhi nuovi: portate con voi un libro, una domanda, un sorriso, una promessa da mantenere.

* Assessore all'Istruzione del Comune di Monreale