Via Benedetto D’Acquisto, in frantumi il finestrino di un’auto

La vettura è una Fiat Tipo. Nello scorso mese di aprile altre due vetture danneggiate

MONREALE, 6 giugno – Ancora una macchina danneggiata in via Benedetto D’Acquisto. Un luogo in cui, purtroppo, cominciano a diventare più di uno gli episodi di questo tipo.

Nella notte tra mercoledì e giovedì qualcuno ha deciso di mandare in frantumi il vetro del finestrino lato passeggero di una Fiat Tipo blu, station wagon, come testimonia la foto che pubblichiamo a corredo di questo articolo. Il proprietario ha fatto l’amara scoperta nel mattino seguente, quando si è recato sul posto, dove la vettura era parcheggiata (sul lato sinistro della carreggiata), trovandola fortemente danneggiata. Quindi è scattata la denuncia ai carabinieri.

Un episodio analogo si era verificato nello scorso mese di aprile, quando erano state due le macchine danneggiate. Anche in quel caso, le automobili, una Seat Ibiza ed una Renault Scenic, presentavano la rottura dei finestrini laterali, i cui vetri erano stati mandati in frantumi.