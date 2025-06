Ritardi nei pagamenti, protestano i dipendenti della coop Nido d’Argento

All’appello mancano le spettanze di aprile e maggio e la 13ª

MONREALE, 7 giugno – Ci sono sempre difficoltà nell’erogazione delle spettanze ai dipendenti della cooperativa Nido d’Argento, che, assieme ad altre coop, garantisce servizi assistenziali agli studenti con disabilità nelle scuole di Monreale e di alcuni altri centri.

Come lamentano gli addetti che si sono rivolti ancora alla nostra redazione, all’appello mancherebbero i pagamenti del mese di aprile, maggio, oltre alla tredicesima.

Pagamenti a singhiozzo che, ci vuol poco a crederlo, mettono in forte difficoltà quei lavoratori che con le mensilità della cooperativa ci vivono. Soprattutto quelli i cui nuclei familiari si sostentano solo di questi introiti.

La situazione, purtroppo, non è nuova e di questa ci eravamo occupati anche nello scorso mese di maggio, per problematiche analoghe. Situazione che si presenta, nonostante il comune abbia già pagato ciò che deve. Circostanza avvalorata dal fatto che altre coop hanno già ricevuto le loro spettanze.

La problematica, in questo caso, riguarda, gli addetti al servizio igienico-personale e gli assistenti all’autonomia e alla comunicazione.

“Chiediamo regolarità nei pagamenti – affermano – siamo padri e madri di famiglia e questo modo di procedere ci mette in seria difficoltà”.