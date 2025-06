Domani notte l’avvio della disinfestazione di Monreale e delle frazioni

Un guasto al mezzo ha costretto gli operatori ha posticipare l’inizio. Ecco il nuovo calendario

MONREALE, 7 giugno – Prenderanno il via domani notte le operazioni di disinfestazione del centro abitato di Monreale e delle sue frazioni. Lo rende noto il coordinatore del servizio della ditta Ecolandia, Fabio Adimino.

La disinfestazione avrebbe dovuto vedere il suo inizio lo scorso 5 giugno, così come era stato annunciato dall'amministrazione comunale, ma purtroppo un guasto al mezzo ha costretto gli operatori a posticiparne l’avvio. Gli addetti invitano i residenti a prendere le dovute precauzioni durante le ore di disinfestazione, come tenere chiuse finestre e balconi, e a limitare l'esposizione all'aperto, soprattutto per bambini e animali domestici.

Il nuovo calendario, concordato con l'assessore ai Servizi ambientali, Giulio Mannino, quindi, sarà il seguente:

Giorno 9 Monreale bassa

Giorno 10 Monreale alta

Giorno 11 Grisi

Giorno 12 Aquino e Villaciambra

Giorno 13 Pioppo

Giorno 14 San Martino delle Scale.