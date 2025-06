Sabato sera, gruppo di ragazzi impaurisce tre giovani turisti

Il fatto si è verificato nella centralissima piazza Vittorio Emanuele

MONREALE, 9 giugno – Momenti di paura sabato sera per tre giovani turisti, ospiti di una cittadina monrealese, che avevano deciso di fare una passeggiata e consumare una cena in uno dei locali della cittadina.

La vicenda, che certamente non giova all’immagine di Monreale, ha visto involontari “protagonisti” due ragazze di 22 anni ed un ragazzo di 24, rispettivamente canadesi e inglese. I tre giovani, quando si trovavano nei pressi di piazza Vittorio Emanuele sarebbero stati avvicinati da un gruppo di una decina di ragazzi, che li avrebbero fortemente molestati con epiteti pesanti a sfondo sessuale e li avrebbero seguiti per strada.

I turisti, allora, secondo quanto abbiamo appreso, si sarebbero rifugiati presso uno dei locali cittadini per mangiare una pizza, sperando che il gruppetto dei giovani, tutti fra i 16 e i 18 anni andasse via. Invece, purtroppo, all’uscita, gli insulti sarebbero continuati e il gruppetto avrebbe seguito i ragazzi fino al Canale. I turisti, allora si sarebbero rivolti ai carabinieri, restando turbati per quanto accaduto.