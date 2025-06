Uno sportello Cup anche a Grisì

La Nostra Terra presenta un ordine del giorno

MONREALE, 10 giugno – I consiglieri comunali Antonella Giuliano e Giulio Mannino, del gruppo consiliare La Nostra Terra,chiedono l’attivazione di un servizio CUP (Centro Unico di Prenotazione) nella frazione di Grisì.

Nell’istanza i due consiglieri evidenziano le gravi difficoltà che i grisioti si trovano ad affrontare per accedere ai servizi sanitari di base. “Grisì è la frazione più lontana da Monreale – spiegano i consiglieri – dista oltre 40 chilometri dal centro cittadino e, proprio per questo, risulta anche la più penalizzata sul fronte dei servizi, in particolare quelli socio-sanitari”.

Il nodo centrale riguarda l’assenza di un punto CUP locale. Attualmente, per prenotare visite mediche o accedere a prestazioni sanitarie, i residenti sono costretti a spostarsi fuori comune, affrontando tragitti di oltre 20 chilometri. Una condizione particolarmente gravosa per le fasce più fragili della popolazione, come gli anziani o coloro che non dispongono di mezzi propri.

A complicare ulteriormente la situazione, la totale assenza di collegamenti pubblici con i comuni limitrofi, eccezion fatta per i mezzi destinati al trasporto scolastico, che però seguono orari incompatibili con quelli di un normale ufficio sanitario.

“In altre sedi comunali – aggiungono Giuliano e Mannino – è già stato attivato un ufficio CUP per rendere il servizio più accessibile. Chiediamo che anche Grisì possa usufruire dello stesso diritto, almeno una volta alla settimana. Non è solo una questione di comodità, ma di equità e dignità per i cittadini della frazione". La proposta mira dunque a ridurre il divario tra il centro e le periferie del territorio comunale, e a garantire pari opportunità di accesso ai servizi fondamentali.