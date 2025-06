Piano Geli, consegnati i lavori di riqualificazione del campetto

Determinante il finanziamento della Regione per realizzare gli interventi

MONREALE, 10 giugno – Sono stati consegnati stamattina i lavori di riqualificazione del campetto di calcio a Piano Geli, nella frazione di San Martino delle Scale.

La struttura, gestita dall’associazione “Il Mantello”, ospita le attività sportive dei ragazzini della borgata, ma necessitava di un significativo intervento di riqualificazione, che ha preso le mosse quando la Regione ha concesso un finanziamento da 58 mila euro all’iniziativa progettuale del Comune, includendo il campetto fra gli interventi da realizzare fra quelli che hanno beneficiato dell’erogazione del contributo derivante dalla legge regionale del 12 agosto scorso, numero 25.

Nell’ottobre scorso, quindi, con una delibera di giunta, l’amministrazione comunale aveva detto sì in linea amministrativa all’approvazione del progetto redatto dall’architetto Finella Badagliacca. Il documento un giorno prima era stato validato dal Responsabile unico del Procedimento, architetto Rosa Anna Romano.

Oggi, infine, l’avvio dei lavori, alla presenza, fra gli altri, del deputato regionale di Forza Italia Marco Intravaia che è stato promotore del finanziamento e si è adoperato per il ripristino della struttura sportiva.

“L’avvio del cantiere sul campo – afferma il parlamentare – è uno dei segnali tangibili di attenzione verso il territorio, le frazioni e i giovani, che avranno a disposizione un luogo ricreativo e in cui potere esercitare i sani valori dello sport”.