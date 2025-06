Presentate le iniziative dell’Estate Monrealese

Un ricco calendario di eventi tra cultura e spettacolo

MONREALE, 11 giugno – Monreale si prepara a vivere un'estate indimenticabile, all'insegna dell'arte, della cultura e delle tradizioni.

L'assessorato allo Spettacolo, guidato da Salvo Giangreco, ha presentato un cartellone ricco di appuntamenti che animeranno la città per i prossimi mesi, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio locale e offrire momenti di svago e intrattenimento a residenti e visitatori.

Alla presentazione, che ha illustrato il vasto programma dell'Estate Monrealese, era presente anche il sindaco Alberto Arcidiacono, a sottolineare l'importanza dell'iniziativa per l'intera comunità. "Monreale è una città d'arte e patrimonio Unesco – ha dichiarato il primo cittadino – e questa estate vogliamo offrire un'esperienza unica, che celebri la nostra storia, le nostre tradizioni e la bellezza del nostro territorio".

L'anteprima dell'Estate Monrealese è fissata per venerdì sera alle 22 in via Benedetto D'Acquisto con l'imperdibile Maledeo Live Show. Il divertimento proseguirà poi sabato con lo spettacolo di Raquel Romeo con l’arpista Jakub Rizman alle 21 in piazzetta Vaglica con un Live Exibition.

Il programma dell'Estate Monrealese si articola su diverse aree tematiche, pensate per soddisfare ogni tipo di pubblico:

Eventi dedicati alla celebrazione del ricco patrimonio artistico e storico di Monreale. Sono previste esposizioni di artisti locali e nazionali in location suggestive Non mancheranno conferenze e presentazioni di libri legate alla storia e all'arte del Duomo. Tra gli appuntamenti di rilievo, ritorna l'Infiorata, un'esplosione di colori e profumi che trasforma le vie del centro in vere e proprie opere d'arte floreali, e "Nel Segno di Guglielmo", un evento che rievoca la figura del Re Normanno che volle la costruzione del Duomo. Non mancherà inoltre il Festival Organistico di San Martino delle Scale che vedrà esibirsi artisti di fama internazionale.

Un palcoscenico a cielo aperto per artisti locali e nazionali. Il calendario include "Concerti sotto le Stelle" con serate liriche al Chiostro benedettino, Jazz Night in piazza Vittorio Emanuele e concerti di musica popolare siciliana. Gli amanti del rock potranno scatenarsi con il Monreale Rock, mentre il divertimento e la solidarietà si uniranno al Cantavip. Il culmine sarà il grande concertone di Max Gazzè, un evento attesissimo che richiamerà un vasto pubblico. Ad illuminare le serate, le suggestive fontane danzanti, uno spettacolo di luci, acqua e musica che incanterà grandi e piccini.

Rievocazioni storiche a settembre con il Segno di Guglielmo con sfilate in costume e scene di vita medievale, sagre e manifestazioni che manterranno vive le tradizioni locali. Percorsi del gusto per scoprire i sapori autentici della terra monrealese, con la Sagra del Pane di Monreale e itinerari enogastronomici dedicati ai prodotti tipici locali. Grandi novità nel panorama culinario con il Monreale Street Food, che offrirà un'ampia varietà di prelibatezze da gustare passeggiando, e la Festa della Birra, con musica, artisti di strada e, naturalmente, ottimo cibo.

Attività e laboratori creativi per bambini e adulti, con un focus sull'artigianato locale. Saranno organizzate passeggiate ed escursioni guidate alla scoperta del territorio circostante e serate di cinema all'aperto in location suggestive.

Il Duomo di Monreale, gioiello architettonico e simbolo della città, sarà il fulcro di numerosi eventi, offrendo una cornice d'eccezione a concerti di musica sacra e percorsi culturali. Saranno attive anche pagine sui principali social media per aggiornamenti in tempo reale.

L'assessorato e l'amministrazione comunale hanno un sentito ringraziamento a tutti gli enti, le associazioni, gli sponsor e i volontari che stanno contribuendo a rendere possibile questa edizione dell'Estate Monrealese.