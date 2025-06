Da Monreale a Lourdes, il sogno realizzato della famiglia Sardisco

Inaugurato in Francia il ristorante “Dolce Italia”: orgoglio monrealese firmato Roberto e Paola Sardisco

LOURDES (FRA), 11 giugno – È stato inaugurato con grande partecipazione e commozione il ristorante “Dolce Italia”, nuova eccellenza della cucina italiana in terra francese, nato dal sogno e dall’impegno dei coniugi Roberto e Paola Sardisco, originari di Monreale.

Un progetto ambizioso, ricco di sacrifici e dedizione, che ha preso forma a pochi chilometri da Lourdes, dove la famiglia Sardisco ha voluto creare un punto di riferimento gastronomico che celebrasse la tradizione italiana, con una particolare attenzione alla cucina siciliana.

All’inaugurazione, che si è svolta nei giorni scorsi, hanno partecipato numerosi amici, sostenitori e familiari. Momento clou dell’evento: il taglio del nastro da parte di Paola Sardisco, visibilmente commossa e fiera per il traguardo raggiunto. Accanto a lei il marito Roberto, con cui condivide non solo la vita ma anche una grande passione per l’arte culinaria.

Presenti anche i figli della coppia e diversi amici del posto, mentre da Monreale si sono collegati in video Salvatore Sardisco ed Helga Guardì, portando simbolicamente la voce e l’affetto della comunità siciliana. In collegamento anche il presidente del Parlamento della Legalità Internazionale, Nicolò Mannino, che ha voluto inviare un messaggio di augurio e apprezzamento: “Abbracciamo fortemente la famiglia di Roberto Sardisco per essere un punto di orgoglio siciliano e italiano in terra francese. I nostri auguri sono espressione di gratitudine e ammirazione per il raggiungimento di un traguardo così importante”.