Prevenzione incendi: pulizia dei terreni, divieti e sanzioni. Tutte le regole da seguire

L’ordinanza emanata dal comune di Monreale resterà in vigore fino al 31 ottobre prossimo

MONREALE, 12 giugno – Il Comune, attraverso il Corpo di Polizia Municipale, richiama l’attenzione dei cittadini sull’ordinanza sindacale 49 del 2 maggio scorso, che stabilisce le misure di prevenzione contro gli incendi boschivi e di interfaccia per l’anno in corso.

Le disposizioni saranno in vigore fino al 31 ottobre prossimo, con l’obiettivo di tutelare persone, ambienti naturali e beni pubblici e privati.

Cosa bisogna fare

Entro il 14 maggio 2024, i proprietari, affittuari o gestori di terreni sono tenuti a:

• Pulire le aree incolte, eliminando erbacce, sterpaglie e materiali facilmente infiammabili;

• Tagliare siepi e rami che invadono le strade o ostruiscono la visibilità;

• Recintare le proprietà, per garantirne la sicurezza e impedire usi impropri;

• Mantenere in ordine i terreni per tutta la durata del periodo di rischio incendi, fino al 31 ottobre 2025.Attenzione ai fuochi

Dal 15 giugno al 31 ottobre è vietato accendere fuochi all’aperto, usare fiamme libere o strumenti che producano scintille vicino a aree verdi, boschi, strade, serbatoi o impianti di carburante.

Fino al 14 giugno l’abbruciamento di residui vegetali è consentito solo in piccole quantità, in orari ben precisi (6–8 e 17–19) e con tutte le dovute precauzioni. Dopo tale data, sarà necessaria un’autorizzazione scritta da parte del Comune.

Sanzioni per chi non rispetta le regole

Il mancato rispetto dell’ordinanza comporta sanzioni fino a 1.000 euro, oltre a possibili conseguenze penali nei casi più gravi.

In particolare:

• Mancata pulizia dei terreni: fino a 1.000 euro;

• Accensione fuochi in periodo vietato: oltre 10.000 euro;

• Omissione delle comunicazioni obbligatorie: fino a 500 euro.

Segnalazioni e controlli

I cittadini possono segnalare:

• incendi o situazioni di pericolo chiamando il 112 o il 1515 (Corpo Forestale);

• terreni incolti o non curati scrivendo a protezione.civile@comune.monreale.pa.it o via PEC all’indirizzo ufficiale del Comune.

I controlli saranno effettuati dalla Polizia Municipale, dal Corpo Forestale, dai Vigili del Fuoco e dai volontari della Protezione Civile.

L’amministrazione comunale invita tutti i cittadini alla massima collaborazione per proteggere il territorio dai rischi legati agli incendi. Il rispetto delle regole è un atto di responsabilità collettiva a tutela della sicurezza di tutti.