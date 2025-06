“Una Voce per Monreale 2025”, ecco i nomi dei finalisti

26 gli ammessi, dopo il casting concluso nei giorni scorsi

MONREALE, 13 giugno – Sono 26 i finalisti (6 Junior e 20 Senior) di “Una voce per Monreale”, edizione 2025, la manifestazione canora, dedicata a Marcello Micalizzi, che si sfideranno sul palco di piazza Guglielmo la sera del 26 luglio prossimo.

Lo rende noto l’organizzazione, dopo le operazioni di casting che si sono concluse nei giorni scorsi. Sabato 26 luglio, pertanto, la suggestiva piazza Guglielmo di Monreale si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto, per ospitare uno degli eventi più attesi dell’estate: il concorso canoro organizzato dall’AVIS comunale di Monreale, in collaborazione con la Sicily Music Academy.

Una serata all’insegna della musica, del talento, che vedrà esibirsi sul palco 26 concorrenti divisi in due categorie: Junior (7–13 anni) e Senior (14–65 anni). I partecipanti porteranno in scena celebri brani della musica italiana e internazionale, in una gara all’ultima nota che promette forti emozioni.

A guidare artisticamente l’evento saranno i tre direttori artistici della manifestazione: Mario Micalizzi, Davide Cutrona e Mauro Fasone, per i quali continua l’impegno nella promozione dei giovani talenti siciliani.

Ecco di seguito i nomi dei finalisti:

CATEGORIA JUNIOR (7–13 anni)

Tiziana Albano Pregherò Giorgia Greta Di Giovanni Voilà B. Pravi Viola Lepre Melodramma A. Mango Rebecca Maresca Easy on Me Adele Carlotta Naimi Vivimi L. Pausini Giorgia Smeraldi La Vita S. Bassey

CATEGORIA SENIOR (14–65 anni)