Monreale potenzia la Polizia Municipale: bando per 7 nuovi Istruttori di Vigilanza

Per presentare domanda c’è tempo fino al 28 giugno

MONREALE, 13 giugno – Dopo anni di attesa, il Comune annuncia la pubblicazione di un nuovo concorso pubblico per l’assunzione di sette Istruttori di Vigilanza, ex categoria C, con contratto a tempo pieno e indeterminato.

Le nuove unità andranno a potenziare l’organico della Polizia Municipale, rafforzando il presidio del territorio e la sicurezza urbana. Le domande di partecipazione potranno essere presentate da oggi fino alle 13 del 28 giugno prossimo, esclusivamente attraverso il portale INPA – il sito unico per il reclutamento nella Pubblica Amministrazione – raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it. L’accesso è consentito previa autenticazione con SPID, CIE o CNS.

Il bando completo, che specifica i requisiti richiesti, le modalità di selezione e ogni altra informazione utile, è disponibile sia sul portale INPA che sul sito istituzionale del Comune di Monreale, nella sezione Amministrazione Trasparente > Bandi di Concorso (www.comune.monreale.pa.it).

“Siamo estremamente soddisfatti di annunciare, dopo tantissimi anni, la pubblicazione di questo bando di concorso – dichiarano il sindaco Alberto Arcidiacono e l’assessore alla Polizia Municipale, Giuseppe Di Verde – L’assunzione di nuovo personale rappresenta un passaggio strategico per migliorare la capacità operativa del nostro Corpo di Polizia Municipale. Garantiremo un maggior controllo del territorio e una presenza più costante a tutela dell’ordine pubblico e del rispetto delle regole. È un investimento importante per la sicurezza e la vivibilità della nostra comunità.”

Il concorso rientra in un piano più ampio di rinnovamento e rafforzamento dei servizi pubblici, con l’obiettivo di rispondere in modo più efficace alle esigenze dei cittadini e alle sfide poste dal contesto urbano.