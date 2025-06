Emergenza irrigua nella Conca d’Oro: il consorzio "Vignazza e Aquino" chiede risposte

Gravi ritardi nell’avvio della stagione irrigua, a rischio la produzione”

MONREALE, 14 giugno – È un grido d’allarme quello lanciato da Renzo Sanseverino, presidente del consorzio “Vignazza e Aquino”, che in una nota ufficiale indirizzata al Presidente dell’Amap e al sindaco di Monreale denuncia il grave ritardo nell’avvio della stagione irrigua per l’anno 2025.

Una situazione che, come ogni anno, si ripete puntualmente, causando crescenti disagi agli agricoltori della zona. «Siamo ormai nel pieno dell’estate – scrive Sanseverino – e i nostri consorziati, tra cui numerosi agricoltori e operatori del settore, sono fortemente preoccupati. Le colture richiedono irrigazione immediata: ogni giorno di ritardo mette a rischio i raccolti e la sopravvivenza economica delle aziende agricole».

La zona interessata, una volta cuore produttivo della storica Conca d’Oro, sta subendo un lento e costante degrado. L’assenza d’acqua e la mancanza di certezze organizzative scoraggiano il mantenimento di colture tradizionali e pregiate come le susine "Sanacore”, simbolo dell’identità agricola locale. L’abbandono dei campi è sempre più frequente, con conseguente deterioramento del paesaggio e della biodiversità.

Il Consorzio ricorda inoltre di aver rinunciato negli anni '90 ai diritti sulla fonte Venero, poi destinata agli usi civici, in cambio del diritto all’utilizzo delle acque reflue trattate del depuratore di Monreale. Una soluzione che però, a distanza di anni, non sembra garantire la regolarità e l’efficienza necessarie.

Da qui l’appello alle istituzioni: «Chiediamo di conoscere i tempi certi per l’attivazione della stagione irrigua 2025 – conclude Sanseverino – e quali siano le disposizioni operative che si intendono adottare per garantirne l’avvio immediato. Non possiamo più permetterci ulteriori ritardi: è a rischio un intero comparto economico e ambientale».

Il mondo agricolo locale, già provato da cambiamenti climatici, rincari e carenze strutturali, guarda ora alle autorità competenti in attesa di risposte concrete.