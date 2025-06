Monreale, pulizia straordinaria del verde a piazzale Candido e via Pio La Torre

Nei giorni indicati sarà necessaria la rimozione eventuale delle macchine

MONREALE, 14 giugno – Due giornate di interventi straordinari per il decoro urbano e la manutenzione del verde pubblico.

L’amministrazione comunale ha annunciato l’avvio di un’operazione di pulizia approfondita che interesserà due aree sensibili del territorio: piazzale Candido e via Pio La Torre.

Per consentire agli operatori di agire in sicurezza ed efficienza, sarà necessaria la rimozione temporanea dei veicoli parcheggiati nelle zone interessate.

Il calendario degli interventi prevede per martedì 17 giugno la pulizia a piazzale Candido e per mercoledì 18 giugno l’intervento in via Pio La Torre

L'iniziativa è stata annunciata dall’assessore all’Igiene Urbana, Giulio Mannino (nella foto), che ha sottolineato l’importanza di questi lavori: «Questi interventi sono fondamentali per garantire il decoro e la fruibilità dei nostri spazi verdi urbani. Per la buona riuscita delle operazioni, chiedo la massima collaborazione ai cittadini, invitandoli a spostare i propri veicoli nelle giornate indicate».

L’amministrazione invita dunque tutti i residenti e automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica temporanea che sarà apposta nei giorni precedenti, per evitare disagi o eventuali sanzioni.

Un’operazione che rientra in un più ampio piano di cura e valorizzazione degli spazi pubblici, mirato a restituire ai cittadini aree pulite, sicure e fruibili, soprattutto in vista dell’estate.