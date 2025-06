La poesia "DonnAttiva" di Liliana Nobile diventa il manifesto dell'associazione monrealese

Esprime un tema di grande attualità per la nostra epoca quali il ruolo e la condizione della donna

MONREALE, 14 giugno – La recente pubblicazione della poesia "DonnAttiva" di Liliana Nobile (nella foto), inclusa nella sua ultima raccolta edita da Bertoni, ha riscosso grande apprezzamento per il suo messaggio potente e ispiratore, tanto da diventare il manifesto ufficiale dell'associazione omonima.

La poesia, dedicata alle donne dell'associazione – come si legge nella prefazione di Roberto Russano alla raccolta poetica – esprime un tema di "grande attualità per la nostra epoca quali il ruolo e la condizione delle donne", un acceso inno alla forza, alla solidarietà e all'impegno femminile.

Liliana Nobile cattura l'essenza di un sodalizio che trascende la semplice aggregazione, delineando un percorso di crescita all’insegna della solidarietà femminile. La poesia sottolinea l'importanza di coltivare la felicità e la resilienza, illustrando come le donne di DonnAttiva intreccino i loro passi "con la forza di chi non si arrende".

Il testo esalta le qualità di queste donne: "Solidali, sorridenti, attive e propositive", evidenziando il ruolo cruciale del dialogo e della comunità. La poesia celebra come "una mano tesa è sempre vicina" e come ogni gesto di sostegno arricchisca il cammino di tutte.

"DonnAttiva" non si limita a descrivere la solidarietà interna, ma si proietta anche verso l'esterno, enfatizzando la vocazione all'apertura e alla generosità nell'organizzare iniziative "per cultura e per natura". La conclusione del componimento celebra la diversità e l'eclettismo del gruppo – "Single, mamme, sorelle, uniche, eclettiche, idealiste o sognatrici" – che unisce "saggezza a una giusta dose di allegria" per promuovere eventi che fondono desiderio di conoscenza e sorellanza.

In sintesi, la poesia "DonnAttiva" è un'ode all'impegno e alla solidarietà femminile, offrendo un quadro vivido di donne che, attraverso l'unione e la condivisione, costruiscono un ambiente positivo e propositivo.

La poesia

DonnAttiva

Alle donne dell’Associazione DonnAttiva

Seguiamo il filo sottile della felicità,

sapendo che la vita non è solo come viene,

ma anche come la coltiviamo,

vigili e attente, intrecciando i nostri passi

con la forza di chi non si arrende.

Solidali, sorridenti, attive e propositive,

parliamo per capirci, per affrontare le difficoltà,

sapendo che una mano tesa è sempre vicina,

e che, per ogni gesto che ci sostiene,

una presenza arricchisce il nostro cammino.

In associazione, in condivisione, amiamo

progettare iniziative, per cultura e per natura,

aprendoci agli altri con animo accogliente,

perché siamo per essenza naturali e inclini

a rispecchiare ciò di cui sappiamo far dono.

Single, mamme, sorelle, uniche, eclettiche,

idealiste o sognatrici, uniamo saggezza

a una giusta dose di allegria per organizzare

conferenze, cene e feste, noi, donne attive,

insieme per desiderio di conoscenza e sorellanza.