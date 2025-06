Tanta gente nel primo weekend dell’estate monrealese

Ieri sera lo spettacolo di Raquel Romeo accompagnata dall'arpista Jakub Rizman

MONREALE, 15 giugno – Monreale ha vissuto un'anteprima dell'estate in questo fine settimana, che ha riscosso successo e ha saputo creare un'atmosfera incredibilmente accogliente per tutti i partecipanti.

La serata di venerdì, in via Benedetto D'Acquisto, si è visto un pubblico entusiasta assistere al Maledeo Live Show, che ha dato il via ai festeggiamenti con un'ondata di divertimento e buona musica. L'energia contagiosa dello spettacolo ha rilassato i giovani e preparato il terreno per un fine settimana all'insegna della cultura e dell'intrattenimento.

Il sabato sera, piazzetta Vaglica si è trasformata in un palcoscenico incantato per lo spettacolo di Raquel Romeo accompagnata dall'arpista Jakub Rizman. La loro Live Exhibition alle 21 ha offerto un momento di pura magia, avvolgendo i presenti in un'esperienza unica e raffinata, una parte della performance di e’ svolta in piazza Vittorio Emanuele.

Questi primi appuntamenti hanno anticipato il ricco programma dell'Estate Monrealese, organizzato e promosso dall’assessore allo Spettacolo Salvo Giangreco. Il cartellone è stato pensato per abbracciare diverse aree tematiche, garantendo eventi capaci di soddisfare ogni tipo di pubblico, con un'attenzione particolare alla celebrazione del ricco patrimonio artistico e storico di Monreale.

"Sono estremamente soddisfatto della risposta del pubblico e dell'atmosfera che si è creata – commenta Giangreco – Abbiamo lavorato sodo per offrire eventi di qualità e vedere una partecipazione così calorosa è la migliore ricompensa. L'anteprima ha dimostrato che Monreale è pronta a vivere un'estate all'insegna della bellezza, della musica e della condivisione e in questa direzione stiamo lavorando con l’organizzazione di concerti ed eventi”.