Cari ragazzi, abbiate fiducia nelle vostre competenze

Il messaggio dell’assessore all’Istruzione Patrizia Roccamatisi ai maturandi monrealesi

Care studentesse e cari studenti,

con la conclusione dell’anno scolastico, desidero rivolgere a ciascuno di voi un pensiero sincero, nella mia veste di assessore all’Istruzione e come rappresentante dell’amministrazione comunale.

L’esame di Stato rappresenta un passaggio significativo nel vostro percorso formativo, un momento che segna il compimento di un ciclo di studi e l’apertura verso nuove opportunità, personali e professionali. È un traguardo importante, frutto di anni di impegno, sacrifici e crescita.

In questi giorni, vi invito ad affrontare l’esame con serietà, lucidità e fiducia nelle competenze acquisite. Siate consapevoli del valore del cammino compiuto e affrontate questa sfida con la determinazione e la maturità che avete sviluppato nel corso degli anni scolastici.

A voi, protagonisti del futuro della nostra comunità, va il mio più sincero incoraggiamento. Colgo inoltre l’occasione per ringraziare il personale scolastico, le famiglie e tutti coloro che vi hanno accompagnati in questo percorso educativo con dedizione e responsabilità. Buon esame a tutti e tutte. Che sia l’inizio di nuove e promettenti strade da percorrere.

* Assessore all'Istruzione del Comune di Monreale