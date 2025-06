Stop ai lavori stradali nel centro storico, potranno riprendere solo a fine agosto

Lo ha stabilito il sindaco Arcidiacono con apposita ordinanza

MONREALE, 16 giugno – Potranno riprendere soltanto a fine agosto i lavori stradali che interessano il centro storico di Monreale, finanziati con fondi del PNRR per circa un milione di euro e inseriti nel “Piano Urbano Integrato” promosso e coordinato dalla Città Metropolitana di Palermo.

L’intervento è stato avviato da tempo: dopo la consegna dei lavori, avvenuta nel settembre dello scorso anno, l’impresa appaltatrice ha provveduto al rifacimento della pavimentazione di via Santa Maria La Nuova e di via Agonizzanti. Restano ancora da eseguire le opere che riguardano la sistemazione di piazzetta Vaglica (nella foto) e del tratto pedonale di via Roma. A metà aprile era stata disposta la sospensione dei lavori, la cui ripresa sarebbe dovuta avvenire dopo circa un mese.

Adesso è però intervenuta l’ordinanza con cui il sindaco Arcidiacono ha imposto che il cantiere debba rimanere inattivo sino al prossimo 25 agosto: le motivazioni sulla base delle quali è stata assunta questa decisione sono ampiamente illustrate nel provvedimento adottato dal primo cittadino.

Sostanzialmente vuole evitarsi che con la ripresa dei lavori si possano determinare nell’area interessata situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, in riferimento al notevole passeggio pedonale e ciclabile da parte di famiglie, bambini e anziani che caratterizza il centro storico monrealese durante la stagione estiva, in cui si registra peraltro un rilevante incremento delle presenze turistiche.

La durata complessiva dell’appalto, in base a quanto previsto dal relativo progetto, era originariamente fissata in dieci mesi. In corso d’opera non sono tuttavia mancati rallentamenti e periodi di sospensione; è inevitabile che il fermo estivo delle attività di cantiere comporterà lo slittamento del termine per l’ultimazione dei lavori, che, in assenza di ulteriori contrattempi, potrà avvenire entro la fine dell’anno.

Se andrà effettivamente così, non dovrebbero esserci problemi nel rispettare la scadenza del 30 giugno 2026 prevista dal PNRR per la definitiva conclusione e il collaudo dell’opera.