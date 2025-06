Risorse insufficienti, acqua a giorni alterni in alcune zone

Dalla turnazione sono interessate via Pezzingoli, Pezzingoli alta, Linea Ferrata e Strazzasiti

MONREALE, 18 giugno - Il Comune di Monreale, attraverso l'Area VI Pianificazione del Territorio, comunica alla cittadinanza che, a causa della ridotta portata di acqua potabile che non è più sufficiente a soddisfare le esigenze delle zone interessate, si rende necessaria una limitazione della distribuzione idrica.

A partire da domani, giovedì 19 giugno, l'erogazione dell'acqua potabile ai residenti delle seguenti vie avverrà a giorni alterni:

* Via Pezzingoli

* Via Pezzingoli Alta

* Via Linea Ferrata

* Via Strazzasiti

Questa misura è stata adottata per gestire al meglio l'emergenza idrica e limitare al massimo i disagi per i cittadini. La disposizione rimarrà in vigore a tempo indeterminato, o comunque fino al ripristino delle normali condizioni di approvvigionamento idrico. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il Servizio Idrico Comunale.