Attività socio-educative in favore dei minori, assegnati i fondi al Comune di Monreale

Il finanziamento statale ammonta a poco più di 51.500 euro

MONREALE, 18 giugno – Anche quest’anno il dipartimento statale per le Politiche della famiglia concede ai comuni di tutte le regioni italiane finanziamenti destinati allo svolgimento di attività socio-educative in favore dei minori, per un importo complessivo pari a 60 milioni di euro, che è stato ripartito tenendo conto della popolazione minorile residente.

L’amministrazione comunale di Monreale ha manifestato l’interesse a beneficiare del contributo relativo all’anno in corso attraverso l’apposita piattaforma telematica; la procedura per l’accesso al finanziamento è stata eseguita correttamente e tempestivamente, per cui è stato possibile ottenere da parte dello Stato l’assegnazione della somma di 51.505,28 euro.

Le iniziative da realizzare con questi fondi dovranno essere attuate entro il 31 dicembre, anche facendo ricorso della collaborazione di organizzazione private: in particolare, dovranno riguardare il potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e delle strutture educativo-ricreative che svolgono attività per bambini e ragazzi fino a 17 anni.

Restando in argomento, c’è da segnalare che è stato recentemente pubblicato dall’INPS il bando di concorso che prevede l’erogazione di contributi per la partecipazione a centri estivi diurni, destinati a minori di età compresa fra i 3 ed i 14 anni; il beneficio viene riconosciuto ai figli (ovvero orfani ed equiparati) di dipendenti e pensionati della pubblica amministrazione.

Le domande devono essere presentate telematicamente all’istituto previdenziale entro le ore 12 del prossimo 26 giugno, mediante accesso al “Portale prestazioni welfare”; i beneficiari potranno ottenere un contributo a totale o parziale copertura dei costi sostenuti per la partecipazione ai centri estivi, per un periodo la cui durata varia da un minimo di cinque giorni ad un massimo di quattro settimane, anche non consecutive.