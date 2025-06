Palestre scolastiche, per chiedere l’utilizzo c’è tempo fino al 15 luglio

Giangreco: “Invitiamo tutte le realtà sportive del territorio a partecipare e a cogliere questa preziosa opportunità”

MONREALE, 20 giugno – C’è tempo fino al 15 luglio prossimo per presentare domanda al Comune di Monreale per l’utilizzo delle palestre comunali da parte delle associazioni sportive.

L’amministrazione ha pubblicato un avviso rivolto a enti e associazioni affiliate a federazioni o riconosciute dal CONI, per promuovere attività extrascolastiche all’interno delle strutture scolastiche.

Le palestre disponibili si trovano presso le scuole “Francesca Morvillo”, “Antonio Veneziano”, “Pietro Novelli”, “Guglielmo II” nella frazione di Aquino e “Margherita di Navarra” nella frazione di Pioppo. Si tratta di un’iniziativa che mira a incentivare l’attività sportiva sul territorio, favorendo la crescita sociale, il benessere fisico dei cittadini e un maggiore utilizzo delle strutture pubbliche esistenti.

Le associazioni interessate dovranno redigere una domanda in carta libera, secondo quanto previsto dal regolamento comunale, indirizzandola al Comune di Monreale e, per conoscenza, al dirigente scolastico della scuola di riferimento. L’avviso completo con tutti i dettagli è disponibile sul sito istituzionale del Comune.

«Riteniamo fondamentale mettere a disposizione le strutture sportive del Comune – dichiara l’assessore allo Sport, Salvo Giangreco –. Lo sport rappresenta un pilastro per la crescita dei nostri giovani e per il benessere dell’intera cittadinanza. Invitiamo tutte le realtà sportive del territorio a partecipare e a cogliere questa preziosa opportunità».

Attraverso questa misura, il Comune intende rafforzare la collaborazione tra istituzioni scolastiche e associazioni sportive, rendendo le palestre veri e propri spazi di comunità a servizio dei cittadini.