Nubifragio su Monreale, scoppia di nuovo la fogna sotto la scuola Veneziano

Detriti e disagi: protestano i residenti di via Nicolò Spedalieri

MONREALE, 20 giugno – Arriva un’altra bomba d’acqua e si verifica ancora un’altra esplosione fognaria a Monreale.

È accaduto in via Nicolò Spedalieri, proprio sotto la scuola Antonio Veneziano, dove si è ripresentato un incubo che i residenti conoscono fin troppo bene: il cedimento della condotta fognaria comunale, con conseguente fuoriuscita di liquami, detriti e rifiuti lungo la strada.

Le abbondanti piogge delle ultime ore hanno fatto letteralmente esplodere la rete fognaria, trasformando l’area in una discarica a cielo aperto. L’acqua mista a fango ha invaso i marciapiedi e le carreggiate, impedendo il passaggio sia a piedi che in auto e causando danni a diverse abitazioni.

La situazione, già nota agli uffici comunali, era stata segnalata più volte negli ultimi anni dai cittadini della zona. Nonostante gli appelli, finora nessun intervento risolutivo, però, è stato messo in atto da parte dell’amministrazione.

«Ogni volta che piove in modo intenso – denunciano alcuni residenti – viviamo lo stesso film. I liquami escono in strada, siamo costretti a pulire e ripristinare a nostre spese. È una situazione non più tollerabile».

L'appello è diretto al sindaco Alberto Arcidiacono, al comandante della polizia municipale Luigi Marulli e all’assessore competente Giuseppe Di Verde, affinché si proceda con un intervento urgente e definitivo: la riparazione della condotta fognaria e il ripristino delle aree danneggiate.

I cittadini coinvolti, esasperati, attendono risposte concrete da parte dell’amministrazione comunale, in quella che non è più una semplice emergenza, ma un problema strutturale e trascurato.