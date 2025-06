San Giuseppe Jato–Monreale, confini contesi: ecco la scheda del referendum

Alla consultazione del 6 luglio prenderanno parte circa 160 residenti

PALERMO, 21 giugno – Adesso c’è anche la scheda (in formato fac-simile) sulla quale potranno esprimere la loro volontà i residenti nelle contrade interessate dal referendum sul riordino dei confini territoriali fra Monreale e San Giuseppe Jato.

Il prossimo 6 luglio, nei seggi allestiti nella frazione di Pioppo, gli aventi diritto si vedranno consegnare la scheda (nella foto) recante il seguente quesito:

“Volete che le borgate corrispondenti al territorio delle ex contrade di Dammusi, Signora, Bommarito, Ginestra e Traversa (fogli mappali nn. 67-73-74-75-83) per complessivi Ha 2.154,88 dell’intero territorio comunale ad oggi appartenenti al Comune di Monreale, si aggreghino secondo le indicazioni del progetto di nuova delimitazione territoriale al Comune di San Giuseppe Jato?”

Dopo anni di contenziosi e ricorsi, quindi, arriva finalmente una svolta nella lunga vicenda del riordino dei confini tra i Comuni di San Giuseppe Jato e Monreale. Il referendum si farà, ma a votare saranno soltanto i circa 160 cittadini residenti nella zona interessata dalla proposta di variazione territoriale.

Una scelta che ha scatenato diverse polemiche, considerato che gli esiti del referendum, in qualunque caso avranno ricadute anche su tanta altra gente, che non avrà diritto a recarsi alle urne, ma che nelle zone interessate ha forti interessi lavorativi, economici o soltanto delle proprietà immobiliari.

La questione ha avuto inizio nel 2017 e si è trascinata per anni fra battaglie legali e contrapposizioni politiche. Inizialmente, la Regione Siciliana aveva disposto che alla consultazione referendaria potessero partecipare tutti gli elettori dei due Comuni. Ma il comitato promotore della “secessione” – favorevole all’annessione delle contrade a San Giuseppe Jato – ha impugnato il decreto regionale. A votare domenica 6 luglio, dalle ore 7 alle 22, saranno i residenti delle contrade monrealesi di Dammusi, Signora, Ginestra, Bommarito e Traversa.

La vicenda referendaria si è concretizzata quando, nel maggio 2022, il TAR di Palermo ha accolto il ricorso, stabilendo che il diritto di voto spettasse esclusivamente ai residenti delle aree coinvolte. A sua volta, l’amministrazione comunale di Monreale ha contestato la sentenza, rivolgendosi al Consiglio di Giustizia Amministrativa. Tuttavia, il 5 marzo scorso, anche il CGA ha respinto l’appello del Comune, confermando la decisione del TAR.

Alla luce di ciò, l’assessore regionale alle Autonomie locali ha emesso un nuovo decreto autorizzando la consultazione referendaria, ma limitando la partecipazione al voto ai soli elettori anagraficamente residenti nelle contrade interessate.

La consultazione è stata formalmente indetta dal sindaco di Monreale. Perché il referendum sia valido, sarà necessario che si rechi al seggio almeno il 50% più uno degli aventi diritto al voto.

Dopo anni di incertezza, i residenti delle contrade interessate avranno finalmente la possibilità di esprimersi direttamente sul futuro amministrativo del loro territorio.