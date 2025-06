Quanti applausi ieri per la “Festa della Musica”

L'evento si è tenuto nella palestra della scuola “Margherita di Navarra”. LE FOTO

MONREALE, 21 giugno – Con un giorno di anticipo sulla data ufficiale, anche quest’anno la Festa della musica è stata celebrata a Monreale su iniziativa della Pro Loco.

Nella palestra della scuola Francesca Morvillo, a Pioppo, ieri pomeriggio si è tenuta una manifestazione di notevole qualità artistica, che ancora una volta ci mostra un territorio pieno di talenti.

La dirigente Patrizia Roccamatisi è stata la padrona di casa per un concerto che ha visto la partecipazione delle scuole Margherita di Navarra, Morvillo, Veneziano-Novelli di Monreale e Leonardo Sciascia di Camporeale. Sappiamo come riuscire a coordinare diverse scuole non sia affatto scontato, ma stavolta c’era di mezzo la Festa della musica che proprio nel suonare assieme, in maniera gratuita e con gioia, trova la sua carta vincente.

I docenti delle diverse scuole – coordinati dal professore Antonio Putzu – hanno partecipato con grande disponibilità e passione guidando i ragazzi “dal saper fare al saper essere”: è la sempre valida lezione di don Lorenzo Milani, che ogni educatore fa sua mentre dalle conoscenze tecniche porta i suoi allievi alle competenze trasversali che comprendono anche il sapersi mettere alla prova, per essere riconosciuti nel proprio percorso.

Ieri si sono visti i grandi risultati che si possono ottenere con i corsi a indirizzo musicale: i ragazzi che hanno suonato erano in tanti e fra loro solo qualcuno diventerà un musicista, ma uno strumento si può praticare anche da amatore e arricchisce la vita. Fare musica assieme non è una pratica molto diffusa dalle nostre parti ma è così che si comincia, praticando uno strumento da ragazzi.

La Festa della musica celebrata anche nella palestra della Margherita di Navarra è un grande evento internazionale creato nel 1982 e rapidamente cresciuto, in cui si riconoscono oltre 120 nazioni nel mondo.

Le sue origini sono in Francia, rimandano a un’inchiesta del Ministero della cultura sulle pratiche culturali dei cittadini francesi: si vide che un ragazzo su due suonava uno strumento, ma solo una piccola parte di loro risultava coinvolta in manifestazioni musicali. Il Ministero si lanciò quindi in una sorta di “democratizzazione sonora”, immaginando una grande manifestazione popolare che permettesse al variegato universo che gira intorno al pentagramma di essere conosciuto e valorizzato.

Venne scelto il 21 giugno: è il giorno del solstizio d’estate, quello in cui riceviamo il massimo numero di ore di luce. Ed è il giorno in cui comincia la stagione estiva, da sempre celebrato come un giorno speciale, con riti che affondano le loro radici nella notte dei tempi.

La festa creata nel 1982 rispondeva a un bisogno profondo e fu un successo che si ripete ogni anno, con milioni di musicisti pronti a esibirsi e suonare assieme sotto il segno della gratuità, testimoniando la volontà di partecipare a un evento comune: un evento di pace in un mondo dilaniato dalle guerre, un evento che fa risuonare nell’aria l’armonia delle note. La stessa armonia che sostiene l’universo.