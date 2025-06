Da Monreale a Palermo, girando il mondo: il ritorno di Marco Greco e il sogno realizzato di "Simposio 41"

Una storia nata nella cittadina normanna, approdata nel capoluogo, dopo un lungo girovagare

PALERMO, 22 giugno – Dietro le luci soffuse e l’eleganza contemporanea di Simposio 41, raffinato cocktail & food bar inaugurato da pochi mesi nel cuore di Palermo, c’è la storia di Marco Greco, un giovane originario di Monreale che ha trasformato una passione giovanile in una carriera internazionale, prima di tornare nella sua Sicilia per realizzare il sogno di una vita.

Tutto comincia nel 2009, quando Marco, appena ventenne, prende in gestione il suo primo bar, Al Solito Posto, in via Benedetto D’Acquisto a Monreale. Un piccolo locale che diventa presto laboratorio di esperimenti, idee e visioni: è lì che nasce una vera e propria vocazione per il mondo dell’accoglienza e della mixology.

Dopo questa prima esperienza, Marco Greco si trasferisce a Roma, dove lavora nei migliori cocktail bar e hotel della Capitale. Frequenta corsi, partecipa a seminari e si confronta con professionisti di alto livello, costruendo un bagaglio di competenze che lo porta a distinguersi per stile, tecnica e attenzione al dettaglio.

Nel 2018 arriva la grande occasione: viene scelto come Bar Manager del prestigioso resort Castiglion del Bosco, 5 stelle lusso di proprietà della famiglia Ferragamo, in Toscana. Un anno dopo vola in Corea del Sud per il Bartender Exchange Program, esperienza che lo porta anche a Yokohama, in Giappone, approfondendo così una visione globale dell’arte del bere bene.

Eppure, nonostante i riconoscimenti e le esperienze internazionali, Marco non dimentica le sue radici. Nel 2022 torna in Sicilia per dedicarsi alla formazione dei più giovani, insegnando Sala e Bar in scuole professionali e trasmettendo ai ragazzi non solo tecniche, ma anche l’amore per questo mestiere.

Poi, la svolta: collabora alla nascita del cocktail bar del MEC Restaurant, 1 stella Michelin a Palermo, e finalmente, nel 2024, inaugura il suo locale dei sogni: Simposio 41, in via Generale Magliocco 41.

Oggi Simposio 41 è molto più di un bar: è un luogo dove la mixology incontra la cucina mediterranea, tra pause pranzo raffinate, aperitivi creativi, cene con musica dal vivo e dj set. Un ambiente curato, elegante, dove ogni dettaglio parla della visione di Marco: quella di un’accoglienza autentica, fatta di esperienza, passione e calore umano.

Il percorso è stato lungo e ricco di soddisfazioni, ma il cuore di tutto è sempre rimasto a Monreale. E ora, quel sogno nato dietro al bancone di un piccolo bar di provincia è diventato realtà, tra i vicoli vivaci del centro di Palermo.